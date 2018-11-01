Санкционный список РФ не стоит того, чтобы его обсуждать: вряд ли Кремль этим кого-то напугает, - Луценко

"Я бы, честно говоря, сильно не предавал значения этому списку. Я думаю, что он не стоит того, чтобы Украина всерьез его обсуждала. Мы на своей земле, мы со своим законом и со своими правами. И что думает об этом кремлевская клика, меня менее всего интересует. По меньшей мере, до тех пор, пока они не покинут наши территории", - сказал Ю.Луценко, выступая в Католическом университете во Львове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что если руководство РФ "думает, что кого-то этим напугает – вряд ли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как говорил Черномырдин: "Напугали бабу туфлями на каблуках", - Ирина Геращенко о санкциях России

Ю.Луценко рассматривает такие списки "как исключительный пиар-ход для внутреннего потребления населением РФ".

"Этот пиар очень понятный: граждане РФ должны якобы поверить, что РФ еще имеет какой-то вес на международной арене. На самом деле изгой хочет продемонстрировать, что он еще что-то может в международном плане", - отметил он.

"Конкретно, что касается меня… значит, я на правильном пути… Если они думают докучать мне этим в международном плане, возможно, но это не в первый раз", - добавил генеральный прокурор.

Ю.Луценко рассказал, что не был в РФ с 1990х гг и не планирует посещать эту страну.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.