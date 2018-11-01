Предварительная оценка говорит об отсутствии влияния санкций РФ на макрофинансовую стабильность Украины, - первый замглавы НБУ Рожкова

"Как это повлияет на макрофинансовую стабильность? Хочется верить - никак. Большинство санкций применено к физлицам, соответственно они касаются блокировки безналичных средств, активов, ценных бумаг - всего, что находится на счетах банков в России. Учитывая, что список преимущественно состоит из народных депутатов, госслужащих, мне хочется верить, что они не хранят деньги в России после российской военной агрессии. Если говорить о юридических лицах, то среди банков там только "Кредит Днепр". Опять же, надеюсь, что банк не имеет никаких операций с РФ", - ответила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" во время форума BEPSinUA в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она добавила, что более серьезную оценку центробанк сможет предоставить позже, после детального анализа включенных в санкционный список лиц.

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Говоря о возможных контрсанкциях, Е.Рожкова напомнила, что Украина ввела санкции в отношении РФ еще в 2017 году.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.