106 журналистов и работников СМИ были убиты в 36 странах мира с начала года, - Press Emblem Campaign

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает на сайте неправительственная организация Press Emblem Campaign, базирующаяся в Женеве.

"С января 2018 года 106 журналистов и работников СМИ убили в 36 странах, что свидетельствует о росте таких преступлений - ред.) на 18% по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Как сообщает Press Emblem Campaign, самые опасные страны для журналистов - Афганистан (17 убийств), Мексика (15 убийств) и Йемен (8 убийств).

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Отмечается, что в течение 2017 года в мире были убиты 99 работников СМИ.

Как известно, 2 ноября в мире отмечается Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.