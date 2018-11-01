Яценюк о санкционном списке Кремля: Украина должна отвечать новыми судами против РФ и правосудием против приспешников Кремля

"Поздравляю представителей "Народного Фронта" в санкционном списке Кремля", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook после обнародования информации о введении Москвой санкций против Украины, передает Цензор.НЕТ.



Это не санкционный список, подчеркнул Арсений Яценюк: "Большинство фамилий в нем - это настоящие патриоты Украины".

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"Украина должна отвечать новым судебным искам против России как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", - написал Арсений Яценюк.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.