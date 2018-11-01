Рейтинги партий: "Батькивщина", "Оппоблок", "Гражданская позиция", "Слуга народа", БПП, Радикальная партия, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, именно эти партии имеют шансы преодолеть 5%-ный барьер, согласно данным совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

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Партия "За життя" получает поддержку 3,5% опрошенных, "Самопомич" – 3,3%, "Свобода" – 2,2%, Аграрная партия и "Укроп" – по 1,1%. Другие партии набирают менее 1%.

При этом за какую-то другую партию готовы проголосовать 2,4% респондентов, затруднились ответить 20,3% и не голосовали бы 14,7%.

Среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 21,4% готовы поддержать "Батькивщину", 11,3% - "Оппозиционный блок", 10,5% - "Гражданскую позицию", 9,8% - "Слугу народа", 9,1% - БПП, 8,1% - Радикальную партию, 5,4% - "За життя", 5% - "Самопомич", 3,4% - "Свободу".

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72,3% опрошенных намерены или больше склоняются к тому, чтобы принять участие в выборах в Верховную Раду, 21,9% - не намерены голосовать или склоняются к этому.

В ходе исследования были опрошены 13684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 0,85%.