Вышинскому продлили арест до 28 декабря, - прокуратура

Как сообщили в прокуратуре Автономной Респбулики Крым, такое решение суд вынес а четверг, удовлетворив таким образом ходатайство стороны обвинения", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд продлил срок содержания под стражей Вышинскому до 28 декабря", - сказали в прокуратуре.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".