Это начало сериала о попытке влиять на Украину перед выборами и после них, - Климкин о санкциях РФ

Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого санкционного списка РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - заявил Климкин.

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.