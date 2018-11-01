В санкционном списке РФ есть агенты Кремля, которых таким образом пытаются легализовать в Украине, - Березюк

"Враг. Война. Как это может быть иначе. Становится все очевиднее. Маски начинают срываться. Но у меня есть еще одно мнение: многие люди, которые есть в том списке, - это легализация или усиление российских агентов в Украине, в том числе", - сказал он "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя введение Россией экономических санкций против украинцев, передает Цензор.НЕТ.

О.Березюк отметил, что введение таких мер является элементом войны.

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"Список имеет также и юридические последствия. Люди, у которых есть бизнес в России и которые являются откровенными агентами, не могут даже попасть в список, чтобы легитимизировать их, потому что они будут нести потери в бизнесе", - пояснил глава фракции.

О.Березюк фигурирует в санкционном списке РФ.

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.