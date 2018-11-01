Нацсовет оштрафовал "Вести.Радио" на 22 тыс. грн за несоблюдение языковых квот

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета в четверг, передает Цензор.НЕТ.

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"Национальный совет на заседании 1 ноября принял решение взыскать штраф с ООО ТРК "Свит", г. Киев (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18.07.2018 года, зафиксировала, что лицензиат не соблюдает требования ч. 5 ст. 9 закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку объем ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составил 42,4% суточного объема ведения передач.

В Нацсовете напомнили, что согласно указанной статье, минимальная доля ведения передач на государственном языке составляет: в течение первого года - не менее 50%, в течение второго года - не менее 55%, в течение третьего года - не менее 60%.

"Нарушение этой нормы является основанием для применения санкции "взыскание штрафа"... Размер штрафа составляет 5% лицензионного сбора для ТРК "Свит" (местное эфирное вещание, позывные "Вести.Радио") … составил 22782,38 грн", - сказано в сообщении.