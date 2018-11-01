Убийство Гонгадзе: Кучма передал мне $2 млн из предлагаемых $100 млн, чтобы подкупить меня и уничтожить доказательную базу, - Мельниченко

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Комментируя Постановление суда, в котором говорится, что Мельниченко получил из США 2 миллиона долларов, он заявил об искажении фактов.

"Я давал показания Генеральной прокуратуре об этих 2 миллионах долларов. Так что пусть они не передергивают! В 2004 году Кучма предлагал 100 миллионов долларов, если Мельниченко перестанет выступать против него и если Мельниченко отдаст Кучме оригиналы. У меня была встреча с представителями Кучмы. С Бакаем. Бакай тогда был управделами президента Кучмы. То есть Кучма не только совершил преступление. Он пытался еще подкупить свидетеля, чтобы уничтожить доказательную базу", - пояснил Мельниченко.

"Смотрите, это надо все правильно описать и понять, так как сейчас у украинцев глаза на лоб полезут, будут кричать, что я подлец и негодяй! Кучма предлагал 100 миллионов долларов, а чтобы доказать серьезность намерений было передано 2 миллиона долларов. Эти 2 миллиона - задокументированы, Генеральная прокуратура знает, где они. Я не могу сейчас это все рассказывать. Кучма через Бакая предложил подкупить свидетеля Мельниченко Николая Ивановича. Сумма сделки -100 миллиона долларов. Первый транш - 2 миллиона долларов, Бакай передал. Передача этих 2 миллионов - задокументирована. Где эти 2 миллиона, я давал показания Генеральной прокуратуре Украины", - подчеркнул Мельниченко.

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Полный текст интервью с Николаем Мельниченко "Ми робили із Луценком державний переворот". Інтерв'ю з автором "касетного скандалу" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 года совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.