С 1 марта 2019 года планируется массовый пересчет и повышение пенсий, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит Фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 г. в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 г. провести первый в истории Украины массовый перерасчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председателем Пенсионного фонда назначен экс-госсекретаря Минфина Капинуса вместо Зарудного

Одновременно глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат. "Задача Пенсионного фонда не только в том, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Надо заботиться о пенсионном будущем каждого гражданина, - сказал Гройсман. - Рассчитываю на то, что новый руководитель (Пенсионного фонда. - Ред.) наведет порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной".