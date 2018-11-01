Подделал еврейские корни: Ставицкий получил гражданство Израиля путем обмана, - ГПУ

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство. Об этом журналистам заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть десятки писем (Генпрокуратуры, - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", – сказал Луценко.

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Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле и обсуждали возможность заключения соглашения со следствием. "Они имели с ним встречу совершенно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", – отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий. По его словам, Енин и Сторожевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу о Межигорье. "Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, так не произошло. Идем по обычной процедуре", – сказал генпрокурор.

Еще в 2014 году стало известно, что один из самых разыскиваемых сообщников Виктора Януковича экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.

По данным СМИ, Ставицкий смог получить первую степень израильского гражданства за счет своих корней: согласно документам, одна из его бабушек якобы была еврейкой.

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В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года Генпрокуратура завершила следствие в отношении Ставицкого в деле о завладении резиденцией "Межигорье" и направила обвинительный акт в суд.

9 июня 2018 года в фильме "Следствие. Инфо" под названием "Генеральная договоренность" было опубликовано видео общения заместителей генпрокурора Енина и Стрижевской в гостиничном номере в Израиле со Ставицким и его адвокатами. В ходе общения Енин сказал, что на эту встречу их уполномочил генпрокурор Юрий Луценко. Одновременно Стрижевская объясняла, чем бывшему топ-чиновнику грозит заочное осуждение и почему лучше не менять статью по делу (ст. 191 ч. 5), хотя Ставицкий на этом настаивал. Участники собираются перейти к условиям договоренности, но конкретикой этот диалог не заканчивается.