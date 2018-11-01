Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию, - Парубий о санкциях РФ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Путинские санкции - это свидетельство некомпетентности и бессилия путинского режима. Алогичный, бессистемный список с ошибками в фамилиях напоминает, скорее, агонию. У меня эти так называемые "санкции" вызывают лишь смех, ведь я никогда не имел и не имею никакого бизнеса, денег, или имущества не территории страны-агрессора. Поэтому эти санкции ничего более, чем перевод бумаги. Вместе с этим убежден, что Украина должна усилить санкции, как против российского бизнеса в Украине, так и против тех, кто, притворяясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами", - заявил Парубий.

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.