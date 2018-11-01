"Не беспокойтесь там особо - я выжил": Сенцов написал письмо правозащитнику

Осужденный в России по сфальсифицированному обвинению крымский режиссер Олег Сенцов чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад. Об этом на своей странице в Facebook написал российский правозащитник Николай Щур, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", – отметил активист.

Щур процитировал письмо Сенцова: "Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо – я выжил".

Комментируя письмо, правозащитник констатировал, что "можно немного выдохнуть".

Он также уточнил, что письмо было написано 29 октября.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу Олега Сенцова из длительного голодания практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.

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