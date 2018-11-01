"Они скажут, что мы уже принимаем участие", - Кучма считает маловероятным, что США согласятся присоединится к Минскому формату

"Я не думаю, что что-то из этого выйдет. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко выступил с таким предложением, - спасибо ему за это", - сказал Л.Кучма журналистам в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем он высказался за использование всех возможностей. "Если есть возможность еще кого-то пригласить, - с большой радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую позитивную работу для Украины. Но другого ничего не будет. Они скажут, что мы уже принимаем участие", - пояснил свою позицию Л.Кучма.

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Он также скептически оценил перспективы включения Евросоюза в Минский формат. "Если хочет Европейский Союз поддержать Украину, ему не надо входить в этот формат. У него и так есть возможности сделать все, что необходимо. Пусть только делают. Но вы видите, какие противоречия сегодня огромные в Европейском союзе. И надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не надо", - сказал Л.Кучма.