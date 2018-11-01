Мы совместно работаем над тем, чтобы ввести миссию ООН на Донбасс, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает необходимость создания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) для достижения мира на Донбассе. Об этом политик сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Меркель заявила, что Германия и Украина тесно сотрудничают в рамках Минского переговорного формата по урегулированию ситуации на Донбассе.

"И это, с одной стороны, также обнадеживает. К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на линии разграничения умирают и гибнут солдаты, и нам нужно ужесточать усилия, касающиеся зон разведения. Мы об этом также сегодня говорили", – заметила Меркель. "Мы также совместно работаем над тем, чтобы создать миссию ООН для достижения мира", – подчеркнула канцлер Германии.

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Она также подчеркнула, что так называемые "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, не являются законными.

"Речь идет также о критических планах проводить местные выборы. Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей", – резюмировала канцлер.

Напомним, 26 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию. "Когда мы это будем делать? Это будет именно резолюция от всех нас. Для этого нужно дальше давить на Россию, так как сейчас она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции", – отметил Климкин.

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