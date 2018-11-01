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01.11.18 16:54

"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма положительно оценивает возможное участие в президентских выборах музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.

"Пускай тренируются", - Кучма о возможном участии Вакарчука и Зеленского в выборах

"Я считаю положительным фактом, что они попытаются чуть-чуть разбавить тот бомонд – не знаю, сколько там десятков кандидатов будет. Пускай тренируются", - сказал Л.Кучма, отвечая на вопросы студентов Национального аэрокосмического университета "ХАИ" в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что хорошо и близко знаком с обоими. Он также положительно оценил размышления о будущем Украины, высказанные С.Вакарчуком в одном из недавних интервью.

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"Я, кстати, почитал его рассуждения о будущем страны. Я вам скажу, мне они очень-очень понравились. Глубокие, философские рассуждения о завтрашнем дне Украины. У меня только есть вопросы и к одному и ко второму. А с кем они это будут делать? Вот вопрос. Да, сам по себе каждый из них личность. Но кто у тебя за спиной? Кто тебя будет поддерживать?" - сказал Л.Кучма.

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