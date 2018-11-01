Сенченко о санкциях России: "Меня это не задевает. Оккупанты еще в 2014 году разграбили все мои предприятия"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 1 ноября в комментарии Крым.Реалии.

"Не знаю, как кого, но меня это не задевает. Все, что касается моих собственных усилий, чтобы мы выиграли эту войну, они никакими санкциями не могут быть изменены. Мы сделаем все, чтобы оккупанты убрались из Крыма. В отношении меня, могу сказать единственное – они еще в 2014 году объявили все мое имущество имуществом "республики Крым" и разграбили все предприятия. Ни фактически, ни психологически ничего не меняется", – сказал он.

Сенченко добавил, что "Сила права", которую он возглавляет, "как занималась четыре года судами против России в интересах украинских граждан, так и будет этим заниматься".

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Напомним, что Россия ввела персональные экономические санкции против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Всего российское правительство ввело санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России".

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Позже стало известно, что они затронут более 400 юридических и физических лиц. Активы в РФ ряда украинских граждан, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы. Также, как пояснял глава правительства РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете поставок в Россию определенных категорий украинских товаров.