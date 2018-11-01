Сотрудники ГФС ликвидировали подпольный завод по производству ГСМ в Сумской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории региона работает завод, на котором из углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат) неизвестного происхождения и с использованием оборудования, кототрое обеспечивает массовое производство, осуществлялось изготовление бензина.

В дальнейшем топливо реализовывали как юридическими так и физическими лицами сети АЗС без уплаты акцизного налога.



По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 31,5 тыс. литров ГСМ, ориентировочнаяй стоимость которых составляет около 1 млн. гривен.

Продолжается следствие".











