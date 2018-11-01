На Волыни задержали грабителей, выдававших себя за полицейских. ФОТОрепортаж

В Волынской области задержали грабителей, которые выдавали себя за патрульных полицейских. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Задержание двоих жителей Черкасской области готовили заранее. Прокуратура и настоящие полицейские давно следили за псевдо-копами. Из "взяли" в момент разбойного нападения на автомобиль, из которого бандиты планировали похитить $20 000. У бандитов было при себе оружие.

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"Сейчас нападавшие задержаны. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении разбоя по предварительному сговору группой лиц и направленного на завладение имуществом в крупных размерах, и самовольного присвоения властных полномочий с использованием форменной одежды сотрудника полиции и избрании им меры пресечения", – сообщают в прокуратуре.





Напомним, недавно на Волыни задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. Злоумышленники использовали форму со знаками различия Нацгвардии.