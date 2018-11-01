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01.11.18 20:42

Администрация Путина отказала партии "Яблоко" в помиловании Сенцова

Администрация президента России Путина отказалась рассматривать обращение российской партии "Яблоко" о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ ,об этом  Федеральное бюро партии обратилось к президенту РФ Владимиру Путину 28 сентября - на 139-й день голодовки Сенцова.

"Право помилования - исключительная прерогатива президента, конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться совершить этот шаг, самый важный в гуманитарной, правовой и политической точке зрения", - говорится в обращении.

Однако, в администрации президента РФ отметили, что для рассмотрения ходатайства о помиловании Сенцов должен написать он сам. Кроме того, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, где в колонии находится Сенцов, должен направить в Кремль соответствующее представление.

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