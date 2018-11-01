Выборы в двух ОТГ в Донецкой области отменили из-за угрозы терроризма, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия отменила местные выборы в двух территориальных общинах в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Голосование пришлось отменить в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и Шаховской сельской объединенной территориальной общине. Голосование было намечено на 23 декабря.

Причина отмены выборов – невозможность обеспечить их безопасность.

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18 октября в комиссию поступило письмо от Донецкой областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить надлежащую безопасность граждан голосование в связи с вооруженной агрессией России, говорится в сообщении.

Поэтому ЦИК предлагает отсрочить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

"В связи с установлением невозможности подготовки и проведения в соответствии с положениями Закона Украины "О местных выборах" первых местных выборов в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области 23 декабря 2018 года, комиссия внесла соответствующие изменения в свои постановления от 12 октября 2018 года №156 и №157, исключив в них соответствующие позиции", – говорится в сообщении.

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В то же время ЦИК считает, что выборы можно перенести на другую дату после стабилизации ситуации и по повторному обращению в комиссию.

В Шаховскую ОТГ входят села Шаховое, Никаноровка и Новоторецкое, а в Криворожскую – села Криворожье, Доброполье и Шиловка.

Напомним, ЦИК назначил первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров 125 объединенных территориальных громад (ОТГ) в 22 областях на 23 декабря. Начало избирательного процесса объявлено с 3 ноября. По предварительным подсчетам, участие в выборах могут принять более 702 тысяч граждан.