Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство координатора С14 Сергея Мазура. Об этом 1 ноября в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, информирует Цензор.НЕТ.

"Были задержаны трое лиц, которых обоснованно подозревают в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура, в результате чего был тяжело ранен его отец", – написал Аброськин.

Задержание провели полицейские и сотрудники прокуратуры Киевской области, отмечает Аброськин.





Никаких подробностей задержания он не сообщают. Но на фото, размещенных заместителем председателя Нацполиции в Facebook, видны граната и несколько единиц огнестрельного оружия.











Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

Ранее Мазуру сообщили о подозрении в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. 18 июля суд отправил его на 2 месяца под домашний арест.