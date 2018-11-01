Строительство "Северного потока-2" в Германии лоббируют крупные компании, - Умланд

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию поддерживают крупные компании и местные элиты. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил политолог, эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что соглашение о строительстве "Северного потока-2" заключили крупные частные немецкие компании.

"Они прошли бюрократические процедуры, и нет такого немецкого законодательства, которое позволило бы просто так правительству вмешиваться во внешнеэкономическую деятельность компаний", – пояснил политолог.

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Также Умланд отметил, что строительство газопровода лоббирует местная элита федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, потому что региону это выгодно с экономической точки зрения.

"Вместе с тем большая часть политической элиты в Берлине, в принципе, против этого проекта, но остановить его вопреки интересам бизнеса и местных политиков не так просто", – резюмировал он.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.