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01.11.18 22:02

В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн

Всего похитили около 10 кг золота и драгоценные камни.

В оккупированном Донецке ограбили ЦУМ: вынесли украшения на $1,8 млн

Из Центрального универмага оккупированного Донецка неизвестные выкрали золото и бриллианты на сумму около $1,8 млн. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило "министерство внутренних дел" террористов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"В Центральном универсальном магазине неизвестное лицо совершило кражу золотых изделий в двух отделах на сумму около 120 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

По информации "министерства", в настоящий момент составляются каталоги похищенного имущества.

Кража была обнаружена накануне, 31 октября. Воры влезли в два магазина с ювелирными украшениями, похитив, ориентировочно, до 10 кг золота и драгоценные камни.

По данным местной "полиции", провода от видеокамер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Предположительно, грабители спрятались в здании перед закрытием, а преступление совершили во время "комендантского часа". Сотрудники ЦУМа отмечают, что ювелирные изделия были аккуратно сняты с рожков, а это требует немало времени.

По их словам, в торговом центре был только "дедушка-сторож", который мог не услышать, что в здание проникли воры.

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