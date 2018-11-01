Цензор.НЕТ

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01.11.18 22:11

Доброволец "Азова" Лысенко обвинил главу "Батькивщины" в незаконном использовании его фотографии

Фотография из зоны ООС добровольца батальона "Азов" Алексея Лысенко без разрешения была использована для агитационного плаката Юлии Тимошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам ветеран Алексей Лысенко  написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня партия Тимошенко использовала моё фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и пророссийской повестки.

Я крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации ещё тогда, когда Тимошенко на пару с Януковичем хотела разделить страну на двоих посредством "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией пошёл на фронт как доброволец. Вместе с побратимами мы сражались за Украину в Харькове, Мариуполе, Маринке и Широкино. Мы воевали за Нацию и её будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты и мразь пиарились за счёт наших имён. Тем более такие люди, как Тимошенко.

Я, экс-доброволец батальона Азов, не поддержтиваю ее политсилу и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации. Шеврон Азова для меня сакральная вещь, омытая кровью моих побратимов, которые не вернулись с фронта. Ему не место рядом с лозунгами проросийской партии "Батькивщина".

Видимо, ситуация с Сергій Притула ничего не научила ни её политтехнологов, ни Тимошенко лично.

Я требую публичных извинений Юлии Тимошенко в виде видеоролика. Несите ответственность за действия своей своры дырявых политологов!

Не вздумайте игнорировать. Фейсбуком дело не ограничится. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, по какому праву вы пиаритесь за счёт фронтовиков, которые воевали в то время, когда вы сами сидели (и продолжаете сидеть) в тёпленьких кабинетах столицы.

Прошу своих боевых побратимов с "Азова" и других подразделений поддержать меня. Мы не должны позволять политиканам использовать себя в их гнилых политических играх и порочить нашу репутацию

P.S. Тираж этой газеты — 1 000 000 (миллион) экземпляров. Это 75 тонн макулатуры, которую нужно ещё собрать и сдать на переработку".

Доброволец Азова Лысенко обвинил главу Батькивщины в незаконном использовании его фотографии 01

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