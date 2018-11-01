Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

Роль Украины в транзите газа в Европу необходимо закрепить соглашением, которое будет иметь силу на международном уровне и четко очертит объемы поставок. Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадьскому" заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат напомнил, что во время визита в Украину канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила свое обещание сохранить роль Украины в транзите газа в Европу.

"Я убежден, что нам удастся запустить эффективный механизм обеспечения правовых гарантий этой роли Украины", – сказал Мельник.

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Посол отметил, что этот процесс фактически начался на трехсторонней встрече между Украиной, Россией и Еврокомиссией по транзиту российского газа в июле этого года.

"Это должно быть, конечно, соглашение, которое будет иметь международно-правовой характер для того, чтобы транзитная роль и, прежде всего, конкретные объемы газа были четко гарантированы", – отметил Мельник.

Он также рассказал, что немецкая сторона ищет решение этой проблемы, потому что понимает: потеря значительной части транзита пошатнет экономику Украины и "может поставить под угрозу стабильность государства".

Говоря о возможных сроках подписания соглашения, Мельник сказал, что решение зависит не только от Украины, но также от России и Европы. Впрочем, он "надеется, что это удастся сделать быстрее".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин рассматривает строительство "Северного потока-2" "не так критично", как Киев и выступает за сохранение транзитной роли Украины.

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Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

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