Правоохранители не нашли взрывчатку на киевском железнодорожном вокзале

Как передает Цензор.НЕТ. об это сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Информация о минировании центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации интернет-издания "Украинская правда", пресс-секретарь Национальной полиции Я.Тракало сообщил, что злоумышленник потребовал 250 тыс. грн за то, что он "не задействует взрывные устройства".

В настоящее время правоохранители продолжают поиски псевдоминера.

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали Центральный и Южный вокзал, а также автовокзал из-за сообщения о минировании.