США все еще пытаются найти общие с Россией интересы, - Помпео

США по-прежнему стремятся найти сферы, в которых их интересы пересекались бы с интересами России, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью ведущему американской радиопрограммы Tony Katz Today. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы пытаемся найти такие сферы, в которых мы сможем найти общие интересы с Россией и с Владимиром Путиным", – сказал Помпео.

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В то же время он заявил о необходимости "изменить природу поведения России, чтобы они прекратили те действия, которые нас так беспокоят: вмешательство в выборы, действия в Украине".

Госсекретарь США также заверил, что глава американской администрации Дональд Трамп очень жестко относится к России. Администрация Трампа применяла в отношении России такие способы давления, которые не применяла ни одна предыдущая администрация, отметил он.

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