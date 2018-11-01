Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ведомства, передают Українськi Новини.

"В Министерстве иностранных дел Украины расценивают введение Кремлем так называемых санкций против физических и юридических лиц Украины как продолжение агрессии. Оправдания государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами "специальные экономические меры" не имеют ничего общего с международным правом", - сказано в нем.

В заявлении отмечается, что международные санкции в отношении России стали реакцией на вооруженную агрессию против Украины и могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Крыма, города Севастополя, части территории Донецкой и Луганской областей.

В ведомстве подчеркивают, что государство будет принимать все необходимые меры для защиты интересов украинских юридических и физических лиц как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Ни Порошенко, ни его компании в санкционный список не включены.

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