ЦИК принял первое постановление о подготовке к выборам Президента-2019

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины порядок финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах Президента Украины", - сказано в нем.

Предыдущий состав комиссии принял одно постановление технического характера относительно очередных выборов Президента - обратился к Министерству финансов с просьбой предусмотреть 2,4 млрд гривен на их проведение.

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