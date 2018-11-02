"Старался как мог", - Нефьодов о непопадании в санкционный список РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Ну извините. Я старался, как мог. НЕ доработал. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, там нет никого из экономически-финансового блока правительства. Очевидно, начали по иным фамилиям", - пошутил Нефьодов.

"Но если без шуток, то мне кажется, что вообще весь этот перечень - это какая-то комедия, созданная исключительно для того, чтобы его обсуждали мы и чтобы продать его населению РФ, чтобы сказать - вот как мы ответили на томос и остальные образ с стороны этих плохих украинцев", - сказал чиновник.

Он добавил: "Мы не можем сейчас как-то оценить и увидеть существенные экономические потери Украины от этих санкций, потому что на самом деле они символические".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции России против Украины не имеют ничего общего с международным правом, - МИД

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ можно ознакомиться по ссылке.