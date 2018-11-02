Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета "Хилл" в пятницу.

"Во время поездки Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность", - сообщает издание со ссылкой на пресс-релиз, распространенный министерством энергетики США.

Как уточняет газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.

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В связи с этим "Хилл" приводит прошлогоднее заявление Р.Перри: "В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется".

"США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим", - добавил министр.

Министерство проинформировало, что Перри также посетит Венгрию и Чехию.