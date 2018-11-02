В ВСУ по контракту служат более 25 тысяч женщин, из них 3,4 тысячи - на офицерских должностях, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время выступления на семинаре "Обоснование целесообразности и возможностей учета гендерного компонента в учебных заведениях сектора безопасности и обороны Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"В Вооруженных Силах Украины уже сейчас более 25 тысяч женщин проходят контрактную военную службу наравне с мужчинами, из них 3,4 тысячи – на офицерских должностях. Такие цифры свидетельствуют, что миротворческий вклад женщин огромен, и спекуляции на гендерную тему опровергает сама реальность. Именно в этой суровой реальности – во время гибридных угроз, продолжающейся войны России против Украины женщины ценой собственной жизни и здоровья ежедневно доказывают свою преданность и непоколебимость в борьбе за победу для мира", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования объявляет набор в команду для экспедиции в Антарктиду: "Впервые за много лет мы не делаем никаких гендерных ограничений". ИНФОГРАФИКА

Она подчеркнула, что такую тенденцию в рядах ВСУ нужно не останавливать, а наращивать".

"Украинская армия имеет надежную опору в наших женщинах, которые не перестают радовать нас своими успехами. Украина является единственным государством, которая во время войны приняла Резолюцию Совета Безопасности ООН 1325, которая уже имеет положительные результаты. Сейчас уверенно можем говорить об успешной реализации Национального плана действий по осуществлению этой резолюции. Радуюсь, что количество должностей, на которые можно назначать военнослужащих-женщин, существенно увеличилось, а значит, у нас есть уже первые женщины- генералы – Людмила Шугалей и Оксана Хоменко", – подчеркнула вице-премьер-министр.

Она также добавила, что, кроме женщин-генералов, в Украине уже есть две первые женщины-водолаза, а на конкурс по отбору кандидатов в Антарктическую экспедицию уже подали заявки 26 женщин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине работают 7 Центров помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерного насилия, - Минсоцполитики

"В контексте позитивных гендерных новостей должна вспомнить и о Минобороны, где в сентябре появились 19 гендерных советников в военных вузах и учреждениях культуры. Надеюсь, что в следующем году такие гендерные советники начнут появляться в каждой воинской части и структурных подразделениях Министерства обороны и Генерального штаба", – отметила Климпуш-Цинцадзе.