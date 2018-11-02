Санкционный список Кремля редактировался на Банковой, - Коломойский

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой", - заявил он УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента - ред). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - заявил Коломойский УНИАН в ответ на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля.

Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.