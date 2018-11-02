Действия Госэкоинспекции приносят стране колоссальные убытки, – губернатор Степанов

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в эфире телеканала "Прямой".

"Действия одной структуры приносят государству колоссальные убытки. Судовладельцы открыто жалуются на действия Госэкоинспекции. Ведь в случае задержки судна, его владелец должен платить за простой около 5-6 тыс. долл. в сутки. Чтобы предотвратить эти расходы, суда пытаются избежать заходов в порты Черного моря", - сказал Максим Степанов.

Как подчеркнул глава Одесской ОГА, от этого государство недополучает портовые сборы, а инфраструктура и сотрудники портов – загрузку.

"Есть 2 пути, чтобы изменить ситуацию. Первый – взяточников ловить. Есть правоохранительные органы, пускай, этим занимаются. Второй путь – создать необходимые условия, которые не позволят инспекции заниматься эковзяточничеством", – сказал Максим Степанов.

Для этого, по его мнению, нужно как можно скорее утвердить прозрачные регламенты отбора проб и взаимодействия между Госэкоинспекцией и Администрацией морских портов. Эти документы по поручению премьер-министра уже долгое время разрабатывает Минэкологии. Степанов призвал ускорить их подготовку.

"Все, что просит бизнес, в том числе международный: создайте прозрачные правила. Если они будут виноваты в загрязнении воды, они готовы оплатить, это мировая практика", – сказал губернатор.

Напомним, в июле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением ликвидировать региональную Госэкоинспекцию.

Позже губернатор направил в Минэкологии свои предложения по борьбе с коррупцией в портах, среди которых: разработка правовых оснований для нахождения Госэкоинспекции в портах, привлечение независимых лабораторий для проведения исследований на судах.