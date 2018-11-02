Ошибка в санкциях: РФ вместо лидера С14 внесла в список галериста Карася

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Можете меня поздравить! Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали ;). Летом 2017 года меня пригласили вести программу "С Карасем не обо всем" на Old Fashioned Radio и для первого интервью я пригласил своего полного тезку Евгена Карася, поскольку это интересно с точки зрения названия программы и того, что при редком совпадении имен, он мой полный антипод", - рассказал галерист Карась.

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"Сегодня Россия наложила именные санкции на украинских деятелей. В списке Ильенко, Коханивский, Аваков и .... Евгений Карась. Но Васильевич, а не Валерьевич. Художник и владелец художественной галереи, а не лидер С14. "Ядерное православное государство" не может разобраться на кого накладывает федеральные санкции. Не удивляйтесь, что %бических размеров плавучий док, единственный, который способен принимать на ремонт авианосец, вчера в России ... утонул. Что-то напутали с насосами. Ремонтные башни упали на корму авианосца. А потом все док пошел на дно. Надеюсь никогда не опустимся до того уровня, чтобы нас смущали санкции со дна", - заявил лидер С14 Карась.

В опубликованном на сайте российского правительства санкционном списке в отношении 322 физических лиц и 68 компаний из Украины как минимум 13 фамилий (более 4%) написаны с орфографическими ошибками, выяснил "ГОРДОН". Российские власти опубликовали ФИО украинцев на русском и украинском языках. Больше всего ошибок они допустили в украинском написании фамилий.

В частности, нардеп от БПП Александр Бригинец (укр. Бригинець) записан как "Брiгiнець". Член депутатской группы "Возрождение" Евгений Геллер (укр. Євгеній) назван "Євген". Бизнесмен Константин Григоришин (укр. Григоришин) записан как "Грiгорiшин"; нардеп от "Народного фронта" Лилия Гриневич (укр. Гриневич) – "Грiневич"; глава СБУ Василий Грицак (укр. Грицак) – "Грiцак", глава Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк (укр. Кирилюк) – "Кiрiлюк", депутат от Оппозиционного блока Юрий Мирошниченко (укр. Мірошниченко) – "Мірошнiченко"; уполномоченный президента Украины по делам ветеранов Вадим Свириденко (укр. Свириденко) – "Свiрiденко"; внефракционный нардеп Борислав Береза (укр. Береза) – "Берьоза"; бизнесмен Александр Тютюнников (укр. Тютюнников) – "Тютюнникiв".

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У вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид в правительстве РФ перепутали русское написание фамилии, назвав ее "Сыроед". Фамилию нардепа от БПП Игоря Грынива неправильно написали и в русском, и в украинском вариантах, – "Грынев" и "Гринєв".

Также, в данных о рождении Юрия-Богдана Шухевича указано, что он родился 28 марта 1933 г. в "с. Оглядов, Оглядов, Радеховский район, Львовская область, СССР", хотя по состоянию на 1933 год это была территория Польши. Также в данных Юлия Йоффе указано, что он родился 10 декабря 1940 г. в "г. Луганск, СССР", хотя на то время Луганск назывался Ворошиловград.











1 ноября РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.