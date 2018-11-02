Украина накопила рекордный запас газа за последние 4 года, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Читайте также: В Украине вводится мониторинг качества отопления, - НКРЭКУ

Так, "Нафтогаз" закачал в хранилища около 17,1 миллиарда кубометров газа.

В прошлом году за этот же период компания закачала газа на 2% меньше - 16,8 миллиарда кубометров. При этом, в "Нафтогазе" отмечают, что по состоянию на конец прошлогоднего отопительного сезона в хранилищах оставалось 7,4 миллиарда кубометров газа.

"Таким образом, Украина сейчас имеет в подземных хранилищах газа объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", - констатируют в "Нафтогазе".