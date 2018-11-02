Оккупанты выпустили капитана "ЯМК-0041" Новицкого и еще двух украинских рыбаков из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде, - Карпачева

Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого выпустили из СИЗО оккупированного Симферополя под подписку о невыезде. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашения по изменению меры пресечения Новицкому и двум рыбакам Андрею Морозову и Руслану Кондратюку на подписку о невыезде удалось достичь в результате переговоров при поддержке Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой и Карпачевой. Поздно вечером 1 ноября трое украинских рыбаков покинули СИЗО. Адвокат помог им приобрести еду и средства первой необходимости. Сегодня состоится вторая встреча Карпачевой с украинскими рыбаками уже не в условиях СИЗО. Как сообщила Карпачевой жена капитана Татьяна Новицкая, она надеется, что сможет собрать необходимые средства и приехать в Крым к мужу в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Капитана "ЯМК-0041" Новицкого по-прежнему удерживают в оккупированном Крыму, - Денисова

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитаназадержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

Также читайте: Это очередная попытка запугивания и продолжение целенаправленной дискриминационной политики в отношении крымских татар, - МИД Украины об усилении репрессий в оккупированном Крыму

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.

30 октября ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщило о якобы обмене семерых российских моряков судна "Норд" на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что семь украинцев, которые незаконно удерживались в Крыму, вернулись в Украину: три члена экипажа судна "ЯМК-0041" (Сергей Калиниченко, Олег Блок и Руслан Скрипник) и четыре - "ЯОД 21-05" (Александр Лисенюк, Геннадий Онгуров, Олег Иващенко и Вячеслав Ивасенко). В пресс-службе ГПСУ заявили, что речь об обмене не идет, так как все моряки - граждане Украины.