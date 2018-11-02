Возле шести станций метро в Киеве установят перехватывающие велопарковки, - КГГА. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, велоперехватывающие паркинги планируется разместить около шести станций столичного метрополитена: "Теремки", "Выставочный центр",

"Васильковская", "Лыбидская", "Почайна", "Минская".

"Крытые велоперехватывающие паркинги возле станций метрополитена - важная часть велоинфраструктуры, которая позволит сочетать различные виды транспорта и парковать велосипеды близко к станции", - отметил Дмитрий автян.

Кроме того, распоряжением утвержден архетип крытого велопаркинга, при разработке которого были учтены эстетический и современный вид, функциональность, удобство и безопасность при эксплуатации. Подобные объекты популярны во многих городах Европы, отметил Давтян.

На специальном велопаркинге можно будет припарковать одновременно 20 велосипедов. Парковка будет бесплатной для пользователей велосипедов.

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Заказчиком работ и балансодержателем велоперехватывающих паркингов определен КП "Киевтранспарксервис". Ему поручили разработать и согласовать с КП "Киевским метрополитеном" схемы размещения велоперехватывающих паркингов, оформить паспорт привязки малой архитектурной формы, обеспечить приобретение и установку велоперехватывающих паркингов.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках общественного бюджета № 608 в соответствии с показателями, утвержденными решением Киевсовета "О бюджете города Киева на 2018 год". Ориентировочная сметная стоимость - 400 тыс. грн.

Отмечается, что из-за ограничений бюджета пока планируется установить шесть крытых велопаркингов. При положительных результатах крытые велопаркинги будут установлены возле всех станций метрополитена.

"При установке крытых велопаркингов возле всех станций метро по меньшей мере 1000 человек смогут выбирать велосипед для ежедневных поездок, что, в свою очередь, поможет достичь индикатора стратегии развития Киева до 2025 года - 5% поездок на велосипеде", - подчеркнули в КГГА.