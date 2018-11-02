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02.11.18 11:56

То, что Украине удалось избавиться от экономической зависимости от России, - это достижение, которое нельзя недооценивать, - Меркель

Украине удалось переориентироваться и уйти от торгово-экономической зависимости от России.

То, что Украине удалось избавиться от экономической зависимости от России, - это достижение, которое нельзя недооценивать, - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со студентами КНУ имени Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"Тем не менее Украина за последние годы многого достигла. До 2011 года она полностью была зависима от России, она полностью сейчас развернулась в другую сторону, полностью переориентировалась на других торговых партнеров. И если удалось отойти от этой экономической зависимости, возможно, это для многих неприемлемо, но все же это достижение, которое нельзя недооценивать", - подчеркнула она.

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