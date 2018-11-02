Климпуш-Цинцадзе о санкциях РФ: Это четкий сигнал, что Россия не собирается работать над приближением мира. Это означает, что Кремль ведет войну

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила журналистам в пятницу в Киеве.

"Для нас это четкий сигнал о том, что РФ не собирается вести реальную работу по приближению мира. Это означает, что Кремль ведет войну, ведет войну гибридным образом", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе

Она отметила, что на новый российский санкционный список не стоит обращать внимания.

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"Я работаю, отстаиваю государственные интересы Украины, поэтому это никоим образом не повлияет на мою работу... У меня нет ни интересов в РФ, ни счетов", - отметила вице-премьер.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, она и раньше была "невъездной" в РФ.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.