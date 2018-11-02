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02.11.18 12:10

Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC

Журналисты русской службы BBC сообщили, что неизвестные злоумышленники выложили в интернет личные данные 257 000 пользователей Facebook. Для 87000 профилей доступны даже личные сообщения. Похитители якобы предлагают купить информацию по 10 центов за профиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Хотя хакеры заявляют, что имеют личную информации из 120 миллионов аккаунтов, пока эта информация не подтверждена, и не опровергнута. Расследование, проведенное Facebook, показало, что злоумышленники получили данные из-за вредных приложений для браузеров.

Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC 01
Скриншот с сайта Fbserver, на котором доступна информация тысяч частных пользователей

В обнародованных данных, больше всего информации об украинских пользователях: 47 000 человек указали Украину своей страной проживания. Об этом BBC сообщил руководитель службы безопасности Digital Shadows Ричард Голд. Россиян - 12000. На сайте, где размещена информация - 200 стран и территорий, есть профили с из Великобритании, США, Бразилии и стран бывшего СССР.

Информация была размещена на сайте, точные данные о котором BBC не сообщает по соображениям приватности и безопасности.

Вот что пишет о находке журналист BBC Андрей Захаров:

"В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler. "Мы продаем личную информацию пользователей "Фейсбук". Наша база включает 120 000 000 аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была изложена часть информации. Русская служба Би-би-си не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.

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В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно".

BBC сообщает, что в сеть попали личные дальше пользователей:

"У трети всего массива данных (81000 профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения подсчитали в Digital Shadows. Русская служба Би-би-си связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность.

В личных сообщениях граждан можно встретить поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы теще на измены зятя, переписку с поклонниками, выяснения отношений между двумя влюбленными и жалобы на то, что "нет просвета в жизненной рутине" ".

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