Хакеры продают личные данные тысяч пользователей Facebook, больше всего которых из Украины, - BBC

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Хотя хакеры заявляют, что имеют личную информации из 120 миллионов аккаунтов, пока эта информация не подтверждена, и не опровергнута. Расследование, проведенное Facebook, показало, что злоумышленники получили данные из-за вредных приложений для браузеров.



Скриншот с сайта Fbserver, на котором доступна информация тысяч частных пользователей

В обнародованных данных, больше всего информации об украинских пользователях: 47 000 человек указали Украину своей страной проживания. Об этом BBC сообщил руководитель службы безопасности Digital Shadows Ричард Голд. Россиян - 12000. На сайте, где размещена информация - 200 стран и территорий, есть профили с из Великобритании, США, Бразилии и стран бывшего СССР.

Информация была размещена на сайте, точные данные о котором BBC не сообщает по соображениям приватности и безопасности.

Вот что пишет о находке журналист BBC Андрей Захаров:

"В начале сентября на англоязычном форуме Blackhatworld, посвященном поисковой оптимизации, появился загадочный пост от нового пользователя с ником FBSaler. "Мы продаем личную информацию пользователей "Фейсбук". Наша база включает 120 000 000 аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам. Стоимость одного профайла составляет 10 центов", - написал он.

Пользователь приложил ссылку на сайт Fbserver, на котором в качестве примера была изложена часть информации. Русская служба Би-би-си не нашла подтверждения информации о наличии у хакеров 120 млн аккаунтов, однако на Fbserver действительно попали персональные данные пользователей соцсети.

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В начале октября Fbserver перестал работать, но дважды перезапускался на новой площадке. Последнее "зеркало" портала носило название Socialser21 и работало до 29 октября, сейчас оно также недоступно".

BBC сообщает, что в сеть попали личные дальше пользователей:

"У трети всего массива данных (81000 профайлов) в открытом доступе были выложены личные сообщения подсчитали в Digital Shadows. Русская служба Би-би-си связалась с пятью гражданами России из Москвы, Белгорода и Перми, чья личная переписка была доступна на Socialser21, и все они подтвердили ее подлинность.

В личных сообщениях граждан можно встретить поздравления с праздниками, обсуждение концерта Depeche Mode, жалобы теще на измены зятя, переписку с поклонниками, выяснения отношений между двумя влюбленными и жалобы на то, что "нет просвета в жизненной рутине" ".