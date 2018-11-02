Все раненые нацгвардейцы, семьи погибших в АТО обеспечены жильем, - Аллеров

Об этом сообщает Обозреватель.

"Воин, который кладет свою жизнь на защиту Родины, получит высокие социальные гарантии. Это наша приоритетная задача. Все раненые нацгвардейцы, семьи погибших в АТО уже обеспечены жильем. И с каждым годом мы сокращаем квартирную очередь, обеспечивая нацгвардейцев качественным и комфортным жильем", - заявил на вручении ключей от квартир командующий Национальной гвардии Украины, генерал-полковник Юрий Аллеров.

По его словам, на приобретение и строительство жилья в 2015-2016 годах НГУ получила из государственного бюджета 121,8 млн.грн., а в последние два года - по 200 млн.грн.

"За счет приобретения жилья и работ по капитальному строительству через систему "Прозорро", инвестиционной застройки в 2015-2017 годах мы обеспечили квартирами 676 нацгвардейцев. В этом году собственное жилье получат более 300 военнослужащих. Кроме этого, 89 нацгвардейцам будет выплачена денежная компенсация за неполученное жилье в сумме 40 млн гривен. Проектом бюджета на следующий год компенсация увеличена до 89 млн", - отметил генерал-полковник Юрий Аллеров.

Как сообщалось, в конце октября 2018 года полсотни военнослужащих-контрактников Национальной гвардии Украины получили трехэтажное общежитие на территории военной части №3029 в Запорожье. Строительство проведено за счет государственного бюджета. Кроме жилых комнат, в новом корпусе также оснащены помещения для отдыха, столовая, санузлы. Мебель для общежития приобретены за средства НГУ, оборудование и бытовая техника - за деньги "Фонда содействия обороне Запорожской области".

Еще одно общежитие для 70 нацгвардейцев открылось в Николаеве в сентябре. Также в начале октября введен в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом в Хмельницком. До конца года в НГУ планируют ввести в эксплуатацию два 40-квартирных жилых дома в г. Вышгород Киевской области и общежитие на 126 койко-мест в Запорожье.

К началу осени 2018 года на квартирном учете Национальной гвардии Украины находилось более 5400 военнослужащих и членов их семей.