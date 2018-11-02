Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинский милитарный портал.

Среди опубликованных вчера пресс-службой Воздушных Сил ВС Украины фотографий замечены пусковые установки то зенитно-ракетных комплексов С-125М1:



Пусковая установка к ЗРК С-125М1 на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

В свое время ЗРК С-125 были сняты с вооружения украинской армии и находились на хранении. Также велись разработки по их модернизации в интересах иностранных заказчиков. Но с началом российской агрессии в 2014 году модернизации стали актуальными и для Воздушных Сил ВС Украины.

Эти зенитно-ракетные комплексы прошли один из этапов испытания в январе 2018 года и подтвердили свои тактико-технические характеристики - граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота - 25 км.

Сейчас же происходили контрольно-летные испытания, за которыми наблюдали представители КБ "Луч", которое является разработчиком модернизации ЗРК С-125М1 и высокопоставленные чиновники Вооруженных Сил Украины.

Кроме того была замечена модернизированная станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1:



Станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Место работы операторов модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125М1:



Пункт управления ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Во время стрельб этих комплексов также были замечены ЗРК С-300В1 и ЗРК "Оса-АКМ":



Пуски с ЗРК С-125М1 + С-300В1 и ЗРК Оса-АКМ на полигоне в Херсонской области

ЗРК С-300В1 - первая мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. Ее особенностью является наличие двух типов зенитных управляемых ракет, из которых один тип 9М83 предназначен для поражения аэродинамических целей на расстоянии до 75 км, а второй 9М82 может поражать баллистические цели класса "земля-земля" - оперативно-тактические ракеты типа "Р -11" ("Scud" по кодификации НАТО), "Ланс", "Першинг-1А", а также летательные аппараты всех типов со скоростями до 3000 м/с на расстоянии до 100 км.

После развала Советского Союза в Украине базировалось две военные части на вооружении которых находились комплексы С-300В1:

• двадцать пятая зенитная ракетная бригада (А1181) г. Стрый, Львовской области (расформирована в 2002 году)

• сто тридцать седьмая зенитная ракетная бригада (А3024) г. Умань, Черкасской области (расформирована в 2012 году)

Но впоследствии они были сняты с вооружения и поставлены на хранение.

Читайте также: Учения с применением управляемых ракет пройдут 1-4 ноября на Херсонщине. На это время над Черным морем закроют воздушное пространство

Другой замеченный на стрельбах образец - ЗРК "Оса-АКМ".

ЗРК "Оса-АКМ" - автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (по классификации НАТО: SA-8 "Gecko"). Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств корпуса во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9М33М3.



ЗРК "Оса" во время одного из парадов Независимости Украины

Украинское предприятие "Укррадарпроект" разработало проект модернизации ЗРК "Оса-АКМ". В частности состоялась замена электроники на новую элементную базу, включающую:

• замену электронно-лучевых трубок

• радиоламп и лампы бегущей волны

• видикона и других морально устаревших элементов

• установку ПЗС матрицу в двух диапазонах

• доработку телевизионно-оптической головки



Пульт управления командира на модернизированной "Укррадарпроектом" ЗРК "Оса"



Также украинская модернизация ЗРК "Оса" позволяет получать внешние целе-указания от внешнего командного пункта на радиусе 90 км и работать в 4-х режимах дальности:

• 12 км

• 25 км

• 45 км

• от внешнего командного пункта до 90 км

Кроме того введен режим автоматического ведения цели в видимом и инфракрасном диапазоне, для противодействия современным средствам радиоэлектронного обнаружения введен секторный режим (работа от 6 до 360 градусов) и режим мерцания, позволяет уменьшать время пребывания в эфире и фактически не быть обнаруженным противником.

Также среди образцов, осуществляли стрельбу - С-300ПТ:



Пусковая установка к ЗРК С-300ПТ на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25м до 27км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия. На западе комплекс получил обозначение SA-10.

Смотрите также: Противовоздушная оборона является одним из важных приоритетов для нашего государства, - Турчинов во время военных учений. ФОТОрепортаж

В течение последних двух лет предприятием ГП "Укроборонсервис" было отремонтировано пять комплексов С-300 для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

При осуществлении пусков также был замечен ЗРК "Бук-М1":



Пуски с ЗРК "Бук-М1" и С-300 на полигоне в Херсонской области