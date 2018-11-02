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02.11.18 13:02

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины. ФОТОрепортаж

Стали известны подробности о том, как проходят боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил ВС Украины на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинский милитарный портал.

Среди опубликованных вчера пресс-службой Воздушных Сил ВС Украины фотографий замечены пусковые установки то зенитно-ракетных комплексов С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 01
Пусковая установка к ЗРК С-125М1 на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

В свое время ЗРК С-125 были сняты с вооружения украинской армии и находились на хранении. Также велись разработки по их модернизации в интересах иностранных заказчиков. Но с началом российской агрессии в 2014 году модернизации стали актуальными и для Воздушных Сил ВС Украины.

Эти зенитно-ракетные комплексы прошли один из этапов испытания в январе 2018 года и подтвердили свои тактико-технические характеристики - граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота - 25 км.

Сейчас же происходили контрольно-летные испытания, за которыми наблюдали представители КБ "Луч", которое является разработчиком модернизации ЗРК С-125М1 и высокопоставленные чиновники Вооруженных Сил Украины.

Кроме того была замечена модернизированная станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 02
Станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Место работы операторов модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125М1:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 03
Пункт управления ЗРК С-125М1 Фото: ВС ВС Украины

Во время стрельб этих комплексов также были замечены ЗРК С-300В1 и ЗРК "Оса-АКМ":

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 04
Пуски с ЗРК С-125М1 + С-300В1 и ЗРК Оса-АКМ на полигоне в Херсонской области

ЗРК С-300В1 - первая мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной обороны. Ее особенностью является наличие двух типов зенитных управляемых ракет, из которых один тип 9М83 предназначен для поражения аэродинамических целей на расстоянии до 75 км, а второй 9М82 может поражать баллистические цели класса "земля-земля" - оперативно-тактические ракеты типа "Р -11" ("Scud" по кодификации НАТО), "Ланс", "Першинг-1А", а также летательные аппараты всех типов со скоростями до 3000 м/с на расстоянии до 100 км.

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 09

После развала Советского Союза в Украине базировалось две военные части на вооружении которых находились комплексы С-300В1:

• двадцать пятая зенитная ракетная бригада (А1181) г. Стрый, Львовской области (расформирована в 2002 году)
• сто тридцать седьмая зенитная ракетная бригада (А3024) г. Умань, Черкасской области (расформирована в 2012 году)

Но впоследствии они были сняты с вооружения и поставлены на хранение.

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Другой замеченный на стрельбах образец - ЗРК "Оса-АКМ".

ЗРК "Оса-АКМ" - автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (по классификации НАТО: SA-8 "Gecko"). Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств корпуса во всех видах боевых действий. Комплекс оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9М33М3.

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 06
ЗРК "Оса" во время одного из парадов Независимости Украины

Украинское предприятие "Укррадарпроект" разработало проект модернизации ЗРК "Оса-АКМ". В частности состоялась замена электроники на новую элементную базу, включающую:

• замену электронно-лучевых трубок
• радиоламп и лампы бегущей волны
• видикона и других морально устаревших элементов
• установку ПЗС матрицу в двух диапазонах
• доработку телевизионно-оптической головки

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 07
Пульт управления командира на модернизированной "Укррадарпроектом" ЗРК "Оса"


Также украинская модернизация ЗРК "Оса" позволяет получать внешние целе-указания от внешнего командного пункта на радиусе 90 км и работать в 4-х режимах дальности:

• 12 км
• 25 км
• 45 км
• от внешнего командного пункта до 90 км

Кроме того введен режим автоматического ведения цели в видимом и инфракрасном диапазоне, для противодействия современным средствам радиоэлектронного обнаружения введен секторный режим (работа от 6 до 360 градусов) и режим мерцания, позволяет уменьшать время пребывания в эфире и фактически не быть обнаруженным противником.

Также среди образцов, осуществляли стрельбу - С-300ПТ:

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 08
Пусковая установка к ЗРК С-300ПТ на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" Фото: ВС ВС Украины

Семейство зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия С-300 предназначено для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25м до 27км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия. На западе комплекс получил обозначение SA-10.

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В течение последних двух лет предприятием ГП "Укроборонсервис" было отремонтировано пять комплексов С-300 для Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

При осуществлении пусков также был замечен ЗРК "Бук-М1":

Ракетные стрельбы в Херсонской области: что испытывают Воздушные Силы ВС Украины 09
Пуски с ЗРК "Бук-М1" и С-300 на полигоне в Херсонской области

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