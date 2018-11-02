Активы Пинчука попали в санкционный список Кремля из-за разногласий с Порошенко, - Коломойский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его мнению, это объясняет вхождение в санкционный список РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.

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"В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - отметил Коломойский в комментарии УНИАН.

Вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.