Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "ВВС Украина" представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов.

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В частности, архиепископ Иов подчеркнул, что на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой.

Юридически Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается по поводу этого, она должна отречься от собственной автокефалии.

"Патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией II, и в этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он признает Константинопольского патриарха как своего главу", - сказал архиепископ.

Он добавил, что некоторые канонисты считают, что, поскольку эти новые патриархаты, новые автокефалии были созданы Вселенским патриархатом, то в определенный момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус.

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На вопрос журналиста, означает ли это, что в определенный момент Константинополь может просто отменить Российскую церковь (ее автокефалию), владыка Иов ответил дипломатично:

"Мы надеемся, что Православная церковь России придет к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом, ибо Вселенский престол не желает рвать с ней отношений. Но если такая ситуация будет продолжаться долгое время, конечно, Вселенский престол будет вынужден принимать определенные решения, чтобы обеспечить единство церкви", - сказал архиепископ.

Напомним, ранее патриарх Московский Кирилл назвал процесс предоставления Константинополем автокефалии Украинской церкви глобальным заказом на разрушение "острова свободы" – РПЦ.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.