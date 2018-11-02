Когда ГПУ рассказывает о "тысячах приговоров над коррупционерами", то она считает и оправдательные приговоры, - журналист Шалайский о деле пойманного на взятке и. о. замначальника Львовской таможни Борисова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Алексей Шалайский.

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"Все время забываю сказать. Когда Генпрокуратура рассказывает о "тысячи приговоров над коррупционерами", то она считает и оправдательные. Потому что это тоже приговоры. Поздравляем ГПУ и Матиоса лично с очередной победой. Приговоров стало больше", - написал он.

Таким образом, Шалайский прокомментировал дело задержанного на взятке в 15 тысяч долларов США временно исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрия Борисова.

По информации правоохранителей, Борисов требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в оставлении их на должностях в процессе реформирования таможни. При этом он приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США. Кроме того, дома у посредника было обнаружено еще 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать таможеннику.

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Как сообщают "Наші гроші" история завершилась в конце сентября этого года. 46-летнего Юрия Борисова оправдали. Его коллеги-таможенники отказались от своих показаний о сборе с них дани. Кроме того, доказательства, с которыми прокуроры пришли в суд, оказались не просто недостаточными, а собранными настолько небрежно, что часть их суд просто не мог принять. То всех подписей под протоколами не было, то на видео не видно, как запаковывали изъятые деньги. Или же обсуждали со свидетелями их поведение во время негласных следственных действий и показаний, что недопустимо и что, наверное, знает каждый юрист-первокурсник, но "забыл" прокурор.

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"Фактически, именно работники военной прокуратуры Львовского гарнизона во главе с тогдашним руководителем Владиславом Савинцем, поработали так, что дело против таможенника Борисова развалилось в суде", пишет издание.

31 октября на портале "Судебная власть Украины" появилась информация об апелляционной жалобе военной прокуратуры на приговор суда.