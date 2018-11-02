Борьба с терроризмом в Украине находится на крайне низком уровне, - Луценко

Чрезмерная загруженность следователей СБУ антикоррупционными делами привела к тому, что недостаточно активно проводится борьба с терроризмом. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"На крайне низком уровне находится борьба с терроризмом для страны, на суверенной территории которой функционируют масштабные террористические организации "ЛНР" и "ДНР". Из-за перегруженности СБУ делами, подследственными ГБР (Госбюро расследований. - Ред.), их прямые функциональные обязанности расцениваю как недостаточно активные", - сказал генпрокурор.
Луценко подчеркнул, что с начала деятельности террористических организаций на востоке Украины количество терактов исчисляется тысячами.
В производствах по терактам числятся около четырех тысяч потерпевших, из них более тысячи погибших.
Луценко отметил, что призывы отобрать у СБУ антикоррупционные функции и сделать его исключительно органом разведки означают желание остановить борьбу с коррупцией.
"Если это будет сделано, да еще и без ГБР, в стране вообще остановится любое противодействие коррупционным преступлениям и в первую очередь взяткам", - считает он.
По его словам, в расследованиях по чиновникам категории "А" "уже тишь да гладь", а если лишить СБУ антикоррупционных функций - "тогда уже и категория "Б" будет праздновать".