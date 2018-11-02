У столичного адвоката вымогали $30 000 за "плохую защиту". ФОТО

Правоохранители задержали в Киеве двух уроженцев Армении, которые вымогали у адвоката $30 тыс. Им объявлено подозрение, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Ранее адвокат защищал интересы одного из злоумышленников. Тогда за совершение разбойного нападения мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, но через 6 лет он освободился условно-досрочно.

"50-летний злоумышленник решил вернуть свои средства за якобы неудовлетворительную работу своего защитника. Вместе с сообщником мужчина начал требовать у адвоката уплатить 30 тыс. долларов США материальной компенсации, а в случае отказа угрожал применить насилие к нему и его родственникам, а также обнародовать компрометирующую информацию, касающуюся его профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали вымогателей в одном из столичных ресторанов при получении указанной суммы.





Злоумышленникам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (покушение на вымогательство).

Вымогателям сообщили о подозрении. Вскоре суд решит вопрос об избрании им меры пресечения.

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